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В Минске составили портрет среднестатистического туриста – узнали, кто чаще всего посещает столицу

29 июля 2024 17:24
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В Минске составили портрет среднестатистического туриста, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кто чаще всего приезжает отдохнуть в белорусскую столицу?

В Минске составили портрет среднестатистического туриста – узнали, кто чаще всего посещает столицу-1

В результате проведенного исследования, более 80 % гостей составляют россияне. В основном женщины в возрасте от 28 до 52 лет. Также, согласно данным, три четверти посетителей столицы поездку планируют и организовывают самостоятельно. Отметим, туристическую деятельность в Минске осуществляют 539 организаций.

# Туризм # общество

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