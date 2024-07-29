В Минске составили портрет среднестатистического туриста – узнали, кто чаще всего посещает столицу

В Минске составили портрет среднестатистического туриста, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кто чаще всего приезжает отдохнуть в белорусскую столицу?

В результате проведенного исследования, более 80 % гостей составляют россияне. В основном женщины в возрасте от 28 до 52 лет. Также, согласно данным, три четверти посетителей столицы поездку планируют и организовывают самостоятельно. Отметим, туристическую деятельность в Минске осуществляют 539 организаций.