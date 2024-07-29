Около 3,8 тысячи тонн картофеля будет заложено в стабфонд Минска

В Минске стабилизационный фонд будет заложен на уровне 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это 3,8 тысячи тонн картофеля, 900 яблок, 580 капусты и 450 моркови и свеклы. Уже идет подготовка хранилищ. В том числе ведется дезинфекция помещений и аттестация холодильных камер. Все работы должны быть завершены до 1 сентября. Поставлять сельскохозяйственную продукцию будут отечественные производители из всех регионов республики. Акцент сделают на качество продукции.

Александр Новиков, генеральный директор УП «Партизанское»:

На УП «Партизанское» имеется собственная лаборатория, собственные специалисты, которые на месте определяют качество продукции. Продукция вся принимается в соответствии с ГОСТом, часть продукции, не соответствующей ГОСТу, возвращается поставщикам. В целях увеличения объемов реализации продукции и обеспечения социальной сферы, КШП на предприятии закупается оборудование для чистки и вакуумирования овощей.