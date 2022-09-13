Турчин: мы начинаем строительство школы в Фаниполе, ещё один объект – поликлиника

Новости Беларуси. Новый детский сад торжественно открыли в Фаниполе. Он рассчитан на 230 ребят, для которых предусмотрено 12 групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дошкольном учреждении разместились музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок и сенсорная комната. Предусмотрены развивающие игровые центры: компьютерный класс, лего-комната и мультистудия, а также кабинет, где будут обучать играм в шашки и шахматы.

Сад оснащен самым современным оборудованием, которое делает процесс обучения детей более увлекательным. Это умное зеркало, интерактивные скалодром, стол, песочница.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы подтягиваем инфраструктуру к строящемуся жилью. Идет полным ходом строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фаниполе – бассейн, спортивный зал. В следующем году мы его сдадим. Мы начинаем строительство школы в Фаниполе. И еще один объект – это поликлиника. Мы планируем в 2023-2024 годах комплексно завершить застройку Фаниполя.