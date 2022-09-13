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Турчин: мы начинаем строительство школы в Фаниполе, ещё один объект – поликлиника

13 сентября 2022 14:05
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Новости Беларуси. Новый детский сад торжественно открыли в Фаниполе. Он рассчитан на 230 ребят, для которых предусмотрено 12 групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин: мы начинаем строительство школы в Фаниполе, ещё один объект – поликлиника-1

В дошкольном учреждении разместились музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок и сенсорная комната. Предусмотрены развивающие игровые центры: компьютерный класс, лего-комната и мультистудия, а также кабинет, где будут обучать играм в шашки и шахматы.

Турчин: мы начинаем строительство школы в Фаниполе, ещё один объект – поликлиника-4

Сад оснащен самым современным оборудованием, которое делает процесс обучения детей более увлекательным. Это умное зеркало, интерактивные скалодром, стол, песочница.

Турчин: мы начинаем строительство школы в Фаниполе, ещё один объект – поликлиника-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы подтягиваем инфраструктуру к строящемуся жилью. Идет полным ходом строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фаниполе  бассейн, спортивный зал. В следующем году мы его сдадим. Мы начинаем строительство школы в Фаниполе. И еще один объект – это поликлиника. Мы планируем в 2023-2024 годах комплексно завершить застройку Фаниполя.

Турчин: мы начинаем строительство школы в Фаниполе, ещё один объект – поликлиника-10

Отметим, что с начала нового учебного года детский сад в Фаниполе стал третьим новым учреждением образования в Минской области. В 2022 году уже были открыты новая школа в Смолевичах и детский сад в Любани.

# Строительство # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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