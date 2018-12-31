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Туман и мокрый снег. Какую погоду ждать белорусам 31 декабря

31 декабря 2018 08:51
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Новости Беларуси. На первую половину 31 декабря в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана.

По информации Белгидромета, туман можно было наблюдать на большей части страны в ночь с 30 на 31 декабря. Он же сохранился и в течение первой половины последнего дня года.

31 декабря на большей части страны ожидается гололед, снег, мокрый снег, в западной части Беларуси – с дождем. На дорогах – местами гололедица. В отдельных районах – налипание снега.

Температура воздуха составит от минус 3°C до плюс 3°C.

Какая погода ожидает белорусов в первый день 2019 года?

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 января (читать далее).

# Погода в Беларуси # общество

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