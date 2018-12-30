Прямой эфир

Игорь Карпенко сыграл в шахматы с воспитанниками Кривичского специального профтехучилища

30 декабря 2018 20:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 декабря праздничное настроение Кривичского специального профтехучилища усилил министр образования Игорь Карпенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Карпенко сыграл в шахматы с воспитанниками Кривичского специального профтехучилища-1

Он не только поздравил воспитанников с наступающими праздниками, но и сыграл с ними в шахматы.

Игорь Карпенко сыграл в шахматы с воспитанниками Кривичского специального профтехучилища-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Эта акция («Наши дети» – прим. ред.) очень уникальна, потому что она зарождалась по инициативе Президента нашей страны. Сегодня она подхвачена тысячами неравнодушных людей. Мы порядка 120 объектов обозначили, которые в первую очередь нуждаются в таком внимании. Это не только какие-то сладкие подарки, это и вопросы укрепления материально-технической базы, это и вопросы какого-то общения.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

# Благотворительная акция # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года
30 декабря 2018 20:45

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей
30 декабря 2018 20:08

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Как собираются праздновать Новый год на белорусском Северном полюсе? Самый холодный репортаж СТВ
30 декабря 2018 17:33

Как собираются праздновать Новый год на белорусском Северном полюсе? Самый холодный репортаж СТВ