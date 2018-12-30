Игорь Карпенко сыграл в шахматы с воспитанниками Кривичского специального профтехучилища

Новости Беларуси. 30 декабря праздничное настроение Кривичского специального профтехучилища усилил министр образования Игорь Карпенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 декабря праздничное настроение Кривичского специального профтехучилища усилил министр образования Игорь Карпенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он не только поздравил воспитанников с наступающими праздниками, но и сыграл с ними в шахматы.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Эта акция («Наши дети» – прим. ред.) очень уникальна, потому что она зарождалась по инициативе Президента нашей страны. Сегодня она подхвачена тысячами неравнодушных людей. Мы порядка 120 объектов обозначили, которые в первую очередь нуждаются в таком внимании. Это не только какие-то сладкие подарки, это и вопросы укрепления материально-технической базы, это и вопросы какого-то общения.
Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси