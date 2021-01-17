«Тщательно всё проверяется». Водители рассказали, что нужно, чтобы пересечь границу во время пандемии

Новости Беларуси. Грузоперевозки на уровне 2020 года, а пассажиропоток снизился в три раза. Что происходит на закрытых границах Беларуси? С таким вопросом к западным рубежам отправился наш брестский корреспондент. Напомним, с 21 декабря в наземных пунктах пропуска со всеми соседями Беларуси начали действовать ограничения на выезд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мера стала вынужденной на фоне распространения COVID-19.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пункт пропуска «Козловичи» – крупнейший международный переход не только для Беларуси, но и в целом стран ЕАЭС. Ежегодно его пересекают более полумиллиона автомобилей. Как и прежде, здесь оживленно. В пандемию работа не останавливается: грузы движутся беспрепятственно и в том же объеме. Юрий Ярошенко следует из Дании в Россию. Транспортировкой грузов (от запчастей до стиральных порошков) занимается с десяток лет. В «Козловичах» бывает стабильно шесть раз в месяц.

Юрий Ярошенко, водитель-международник:

Все доброжелательные, быстро все делают, в принципе. Нормально все, нравится. Здесь хорошо проходить, чем в других – на Украину, Россию. Здесь проще, быстро, классно. Мы хотим быть уверенными в завтрашнем дне, как и все люди. Опасения были, но сейчас вроде все в норме. Ключ к границе в условиях пандемии – статус водителя-международника.

Юрий Семенов, водитель-международник (Казахстан):

Что нужно предоставить? Паспорт, водительское удостоверение и карточка международника, техпаспорт на автомобиль, интересуются чипом. За всеми водителями контроль. Обязательный пункт – не только проверка документов, но и измерение температуры, причем автоматически.

– Снимите головной убор и посмотрите в камеру. Как себя чувствуете? Нормально?

– Да.

Миломир Любичич, водитель-международник (Словения):

Температуру измеряем. – Нужны такие меры?

– Конечно. В связи с пандемией движение грузов не останавливается. Если сравнить доковидный 2019-й и ковидный 2020-й, то в «Козловичах» грузопоток на одном уровне.

Евгений Пилецкий, водитель-международник (Россия):

У нас никогда меньше не делалось, ни в пандемию, ни в кризисы. Всегда всё возим. Пандемии не боимся.

Михаил Орлов, водитель-международник (Россия):

После Нового года всегда такая обстановка. Еще машин мало. Пока все раскачиваются, все договора, туда-сюда. Сейчас пока всё нормально идет.

Павел Дудко, начальник отделения пограничного контроля «Козловичи»:

В 2019-м было пропущено чуть более 540 тысяч транспортных средств, в 2020-м – 530 тысяч. Незначительное снижение на 2 % можно объяснить временными ограничениями или временной приостановкой доставок грузов.

Рафаэль Ахметов из Франции в Казахстан везет крафтовое пиво. Говорит, пережили чуму, птичий грипп, человечество рано или поздно победит коронавирус. Кристина Протосовицкая:

Как обстановка в «Козловичах»? Насколько быстро удается пройти?

Рафаэль Ахметов, водитель-международник (Казахстан):

Здесь очень тщательно все проверяется. У нас международные перевозки не останавливаются, иначе люди с голода помрут. Кристина Протосовицкая:

«Козловичи» – это грузовой пункт пропуска. Наверняка здесь нет нарушителей границ.