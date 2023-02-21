Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?

Многие думают об учебе в автошколе, некоторые же только получили права. Как и в любом деле, новички не всегда могут справиться со стрессом, который оказывает влияние. Как же вести себя за рулем начинающему водителю, пробуем разобраться.

Константин Недбальский, преподаватель в автошколе: В первую очередь, конечно, соблюдение скоростного режима. Не зря в правилах написано, что максимальная скорость управления автомобилем для водителя со стажем менее двух лет – до 70 километров в час вне населенного пункта. Если же это населенный пункт, то нужно смотреть пункт 88-й, 60 километров в час – максимальная скорость. Почему? Не просто так в правилах выбрали такую скорость. Потому что опыт. Опыт у водителя со стажем до двух лет, конечно же, почти что на нулевом уровне.

Любой неопытный водитель будет чувствовать себя некомфортно и испытывать страх в неизвестной для него обстановке. Поэтому в первую очередь стоит практиковаться на знакомой дороге.

Константин Недбальский:

Сразу заранее выбрать маршрут, чтобы не теряться. Потому что по незнакомым маршрутам, естественно, даже опытный водитель где-то немножечко в ситуации теряется, не говоря уже про начинающего, новичка. Выбрали маршрут, где-то построили на навигаторе. Слава богу, сейчас хватает электронных помощников. Стараться действительно не попасть в заторовые ситуации, хотя это практически невозможно. В часы пик минимизировать свои поездки, особенно по центральным артериям города. Если берем город Минск. Есть какое-то эмоциональное напряжение. А уже водитель со стажем, естественно, в эту ситуацию где-то попадал не раз. И соответственно, он реагирует быстрее, знает, что делать.

Враг любого водителя – средства, понижающие внимательность. Употребление успокоительных и психотропных препаратов запрещено при управлении транспортным средством. В этот список входят и алкогольсодержащие напитки.