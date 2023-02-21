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Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?

21 февраля 2023 14:44
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Многие думают об учебе в автошколе, некоторые же только получили права. Как и в любом деле, новички не всегда могут справиться со стрессом, который оказывает влияние. Как же вести себя за рулем начинающему водителю, пробуем разобраться.  

Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?-1

Константин Недбальский, преподаватель в автошколе:  
В первую очередь, конечно, соблюдение скоростного режима. Не зря в правилах написано, что максимальная скорость управления автомобилем для водителя со стажем менее двух лет – до 70 километров в час вне населенного пункта. Если же это населенный пункт, то нужно смотреть пункт 88-й, 60 километров в час – максимальная скорость. Почему? Не просто так в правилах выбрали такую скорость. Потому что опыт. Опыт у водителя со стажем до двух лет, конечно же, почти что на нулевом уровне.  

Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?-4

Любой неопытный водитель будет чувствовать себя некомфортно и испытывать страх в неизвестной для него обстановке. Поэтому в первую очередь стоит практиковаться на знакомой дороге.  

Константин Недбальский:  
Сразу заранее выбрать маршрут, чтобы не теряться. Потому что по незнакомым маршрутам, естественно, даже опытный водитель где-то немножечко в ситуации теряется, не говоря уже про начинающего, новичка. Выбрали маршрут, где-то построили на навигаторе. Слава богу, сейчас хватает электронных помощников. Стараться действительно не попасть в заторовые ситуации, хотя это практически невозможно. В часы пик минимизировать свои поездки, особенно по центральным артериям города. Если берем город Минск. Есть какое-то эмоциональное напряжение. А уже водитель со стажем, естественно, в эту ситуацию где-то попадал не раз. И соответственно, он реагирует быстрее, знает, что делать.  

Враг любого водителя – средства, понижающие внимательность. Употребление успокоительных и психотропных препаратов запрещено при управлении транспортным средством. В этот список входят и алкогольсодержащие напитки.  

Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?-7

Константин Недбальский:  
Естественно, нужно быть готовым к погодным условиям и понимать, какое покрытие дороги. Если вы везете компанию своих друзей, то нужно сразу предупредить ребят: пожалуйста, я очень переживаю, не мешайте. Потому что начинают подсказывать и отвлекать, а правилами запрещено отвлекать от управления водителя.  

Внимание к деталям, соблюдение правил дорожного движения и ответственное отношение к вождению – основы, которые помогут начинающему водителю стать профессионалом своего дела.  

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# Дорожное движение # общество # Константин Недбальский # Никита Реут # Фотофакт

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