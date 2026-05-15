Трудяги неимоверные! Лукашенко рассказал о белорусских протестантах

Рабочий кабинет Президента Беларуси напоминает Вавилонскую башню современности. Здесь можно встретить представителей из разных уголков мира. Таково международное позиционирование нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 мая Александр Лукашенко приветствовал главу внешнеполитического ведомства Шри-Ланки (с санскрита переводится как благословенная земля), а сегодня принял президента из другой части света, который сам привык всех благословлять. Глава государства встретился с самых известным протестантским пастором Атлантики. Должность у него такая – президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма.

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Впрочем и в Беларуси протестанты не с 90-х обосновались. С этими идеями наши люди возвращались с заработков еще в начале XX века. А смыслы реформации, как реакции на католицизм, посеяли на религиозном поле еще магнаты Радзивиллы. В XVI веке протестантизмом увлекся весь истеблишмент княжества. В светской Беларуси у каждого своя дорога к храму. А Президент вспомнил, как будучи парткомом, сам ходил по домам протестантов.