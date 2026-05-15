Трудяги неимоверные! Лукашенко рассказал о белорусских протестантах

Рабочий кабинет Президента Беларуси напоминает Вавилонскую башню современности. Здесь можно встретить представителей из разных уголков мира. Таково международное позиционирование нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочий кабинет Президента Беларуси напоминает Вавилонскую башню современности. Здесь можно встретить представителей из разных уголков мира. Таково международное позиционирование нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 мая Александр Лукашенко приветствовал главу внешнеполитического ведомства Шри-Ланки (с санскрита переводится как благословенная земля), а сегодня принял президента из другой части света, который сам привык всех благословлять. Глава государства встретился с самых известным протестантским пастором Атлантики. Должность у него такая – президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
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Впрочем и в Беларуси протестанты не с 90-х обосновались. С этими идеями наши люди возвращались с заработков еще в начале XX века. А смыслы реформации, как реакции на католицизм, посеяли на религиозном поле еще магнаты Радзивиллы. В XVI веке протестантизмом увлекся весь истеблишмент княжества. В светской Беларуси у каждого своя дорога к храму. А Президент вспомнил, как будучи парткомом, сам ходил по домам протестантов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. Я бывал у них дома. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает у вас. И будучи Президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге, я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. Я очень хорошо отношусь к нашим людям, которые исповедуют религию эту (подробнее).
Подробнее в видео.