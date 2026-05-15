Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США

От стратегического партнерства до гуманитарного диалога. Рабочий день Президента Беларуси объединил сразу несколько направлений – союзную повестку, африканский вектор и даже вопросы веры. Утром состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Обсудили развитие торгово-экономического взаимодействия, вопросы обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве – что обсудили?

Позже во Дворце Независимости прошли сразу две встречи. С Франклином Грэмом – главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма и Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. К теме сотрудничества Минска и Хараре мы еще вернемся, а сейчас подробнее о диалоге, который вышел далеко за рамки исключительно религиозной тематики.

Разговор с Франклином Грэмом получился обстоятельным. В центре внимания – международное взаимодействие, гуманитарная повестка и роль религии в укреплении мира. Как подчеркнул Александр Лукашенко: Беларусь остается страной, где в согласии живут представители 25 конфессий, и это один из ключевых брендов нашего государства. Обсуждались и перспективы расширения контактов, включая взаимодействие с религиозными общинами и развитие диалога между странами.