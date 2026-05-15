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Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США

15 мая 2026 16:55
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От стратегического партнерства до гуманитарного диалога. Рабочий день Президента Беларуси объединил сразу несколько направлений – союзную повестку, африканский вектор и даже вопросы веры. Утром состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Обсудили развитие торгово-экономического взаимодействия, вопросы обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Позже во Дворце Независимости прошли сразу две встречи. С Франклином Грэмом – главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма и Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. К теме сотрудничества Минска и Хараре мы еще вернемся, а сейчас подробнее о диалоге, который вышел далеко за рамки исключительно религиозной тематики.

Разговор с Франклином Грэмом получился обстоятельным. В центре внимания – международное взаимодействие, гуманитарная повестка и роль религии в укреплении мира. Как подчеркнул Александр Лукашенко: Беларусь остается страной, где в согласии живут представители 25 конфессий, и это один из ключевых брендов нашего государства. Обсуждались и перспективы расширения контактов, включая взаимодействие с религиозными общинами и развитие диалога между странами.

О важности взаимопонимания и совместных усилий ради мира – репортаж Евгения Пустового.

Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США-2

Рабочий кабинет Президента Беларуси напоминает Вавилонскую башню современности. Здесь можно встретить представителей из разных уголков мира. Таково международное позиционирование нашей страны. 14 мая Александр Лукашенко приветствовал главу внешнеполитического ведомства Шри-Ланки (с санскрита переводится как благословенная земля), а сегодня принял президента из другой части света, который сам привык всех благословлять. Глава государства встретился с самых известным протестантским пастором Атлантики. Должность у него такая – президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма.

Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США-4

Среди участников встречи и уже хорошо знакомая для Александра Лукашенко Грета Ван Састерен – супруга спецпосланника США Джона Коула, она же известный американский журналист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Интервью, которое Грета взяла у Лукашенко, оказалось острым, а вот сегодняшнее общение оказалось не по официальному теплым. Франклин Грэм – президент и генеральный директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Он сын, который продолжил дело своего отца. Ассоциация функционирует уже 75 лет. Одно из направлений деятельности – оказание гуманитарной помощи.

Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, санкции. Но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.

Понятно, благотворительность лишь одно из направлений деятельности ассоциации. А вообще проповедники «подкупают» людей мира идеалами гуманизма. Протестантизм полностью отражает американскую модель жизни: работать и радоваться.

Подробнее в видео.

# Александр Лукашенко # Беларусь-США

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