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Индонезия планирует открыть в Минске дипломатическое представительство

15 мая 2026 16:50
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Перспективы взаимодействия Минска и Джакарты получили и дополнительный дипломатический импульс. В развитие двухсторонних контактов состоялась встреча с главой внешнеполитического ведомства нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь нацелена на масштабное расширение деловых связей с Индонезией

Индонезия планирует открыть в Минске дипломатическое представительство-2

По ее итогам стало известно о намерении Индонезии открыть свое диппредставительство в белорусской столице. Этот шаг может стать важным сигналом перехода партнерских отношений на более устойчивый и системный уровень.

Индонезия планирует открыть в Минске дипломатическое представительство-4

Аирлангга Хартарто, координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии:
Мы ценим наши долгосрочные связи между Индонезией и Беларусью, которые укрепляются с каждым годом. В перспективе не только открытие дипломатического представительства в Минске. На повестке вопрос введения безвиза для белорусов.

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость не просто фиксировать достигнутые договоренности, а обеспечивать их практическую реализацию. В центре внимания – расширение торгово-экономического сотрудничества, формирование более плотной деловой повестки и запуск новых совместных инициатив. Отдельно обсуждался график предстоящих двусторонних мероприятий, а также координация действий Минска и Джакарты на площадках международных организаций, как элемент укрепления политического диалога и взаимной поддержки.

# Беларусь-Индонезия

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