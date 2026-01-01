Политолог Лазуткин сравнил PR Лукашенко и Зеленского

Андрей Лазуткин, политолог:

По линии Президента есть несколько разных подходов для каждой какой-то целевой группы, чтобы с какого-то нового ракурса его показать. Новогодний бал был красивый, там были студенты. Понятно, здесь как бы больше такой семейный праздник, новогодний. Поэтому вопросы семьи, роли женщины. Все грамотно построено. И нам скажут: а вот Зеленский, а вот там поляки какие-нибудь. Ну, вопрос, сколько денег тратят на пиар этого Зеленского и какие это деньги? Они что, украинские там или им засылают это все, чтобы они работали? За сколько работаем мы? Я считаю, что по соотношению цена-качество мы делаем вполне себе хороший информационный продукт. Конечно, я считаю, что именно тот пиар, который Президенту делается, достаточно недорогой. При этом он работает. И вот эти особенно вирусные вещи, типа роликов смешных в TikTok, они ничего не стоят, по сути. Надо только грамотно их придумать и распространить. Вот этим занимаются наши специалисты.