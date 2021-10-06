Прямой эфир

Трудовые династии на БелАЗе, единство белорусов и санкции. О чём рассказала главный бухгалтер предприятия?

06 октября 2021 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какую лепту в создание карьерных гигантов может внести хрупкая женщина? Героиня новой серии проекта «Белорусская SUPER женщина» – Наталья Яскевич. Главный бухгалтер БелАЗа на предприятие пришла 16 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сейчас на ее примере возникла семейная династия – тут же работает и сын. О производстве известных во всем мире тяжеловесов, которое невозможно без единства в коллективе рассказ нашей героини.  

Трудовые династии на БелАЗе, единство белорусов и санкции. О чём рассказала главный бухгалтер предприятия?-1

Наталья Яскевич, главный бухгалтер ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:
Единство – это такое глубокое большое понятие. Очень правильно, что именно этот, 2021 год, является годом единства. Считаю, что мы, белорусы, должны быть едины во всем. В мыслях, во взглядах. Должны работать в одной команде. В мире происходят различные негативные моменты. Мы, белорусы, чтобы сохранить свой суверенитет, должны наоборот объединяться, быть вместе, чтобы сохранить нашу страну Беларусь такой, какая она есть. Красивой.  

Трудовые династии на БелАЗе, единство белорусов и санкции. О чём рассказала главный бухгалтер предприятия?-4

Наталья Яскевич:
Даже на нашем предприятии, нашем большом заводе автомобиль не сделает один человек. В каждую машину вложено очень много труда. Труда производственных рабочих, специалистов. Труда руководителей. И только тогда, когда мы едины, мы можем выпускать действительно лучшую технику, которая известна во всех странах мира. Вместе мы – сила.  

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Яскевич # Светлана Долматова # Дмитрий Яскевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пресечена очередная попытка Польши силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию
06 октября 2021 13:37

Пресечена очередная попытка Польши силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию

Экс-спикер Верховной рады: нам учить белорусов нечему, потому что у нас права человека не защищены должным образом
06 октября 2021 13:31

Экс-спикер Верховной рады: нам учить белорусов нечему, потому что у нас права человека не защищены должным образом

Наталья Кочанова встретилась с украинскими политиками. Делегация оценивает реальную обстановку в Беларуси
06 октября 2021 13:26

Наталья Кочанова встретилась с украинскими политиками. Делегация оценивает реальную обстановку в Беларуси