Трудовые династии на БелАЗе, единство белорусов и санкции. О чём рассказала главный бухгалтер предприятия?

Новости Беларуси. Какую лепту в создание карьерных гигантов может внести хрупкая женщина? Героиня новой серии проекта «Белорусская SUPER женщина» – Наталья Яскевич. Главный бухгалтер БелАЗа на предприятие пришла 16 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сейчас на ее примере возникла семейная династия – тут же работает и сын. О производстве известных во всем мире тяжеловесов, которое невозможно без единства в коллективе рассказ нашей героини.

Наталья Яскевич, главный бухгалтер ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

Единство – это такое глубокое большое понятие. Очень правильно, что именно этот, 2021 год, является годом единства. Считаю, что мы, белорусы, должны быть едины во всем. В мыслях, во взглядах. Должны работать в одной команде. В мире происходят различные негативные моменты. Мы, белорусы, чтобы сохранить свой суверенитет, должны наоборот объединяться, быть вместе, чтобы сохранить нашу страну Беларусь такой, какая она есть. Красивой.