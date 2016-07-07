Трудовой семестр на БелАЭС: в её возведении участвуют 400 студентов из Беларуси, России и Казахстана

Новости Беларуси. Третий трудовой семестр открыли сегодня на Белорусской атомной электростанции.

Этим летом более 400 студентов из Беларуси, России и, впервые, из Казахстана примут участие в возведении АЭС. Всего 23 студотряда.

Они выполнят бетонные и каменные работы, займутся монтажом оборудования.

Престижной работе соответствует и заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В свои 21 он матерый работник. Саша приехал на главную стройплощадку страны из Полоцка. В возведении объектов белорусской атомной электростанции участвует уже во второй раз. В прошлом году укладывал асфальт, в этом – работает над бетонной стяжкой.

Александр Скороденок, боец студенческого строительного отряда:

Это столовая. Здесь есть лазер. Вот стоят ребята-геодезисты. Все под уровень делают. Наши ребята полными силами ровняют, все хорошо.

Несмотря на то, что Даша в Беларуси впервые, опыт работы на подобных объектах у нее есть. Девушка составляла документы на атомных электростанциях в Ростове-на-Дону и Новом Воронеже. Сама из Нижнего Новгорода приехала сюда накануне вечером. Белорусское гостеприимство, признается, оправдало все ожидания.



Дарья Шмелева, боец студенческого строительного отряда (Россия):

Встретили нас радушно, приняли, заселили в очень комфортабельное общежитие, чему мы очень рады. Условия просто шикарны. Мы еще нигде на таких условиях не жили.

Впервые к работе на строительстве Белорусской АЭС студотряды приступили в 2013-ом. Тогда в возведении объекта приняли участие всего 60 человек. Сегодня – рекордные 428 из Беларуси, России и, впервые, из Казахстана.



Никита Фадеев, командир студенческого строительного отряда (Казахстан):

Учусь на кафедре «Атомной электростанции». Это мне поможет в дальнейшем полностью узнать работу атомной электростанции, именно изнутри.



На «стройку 21-го века» попали только лучшие. Отбор бойцов проходил на конкурсной основе. Лучшим работникам и лучшая зарплата. В прошлом году некоторые ребята здесь заработали по 17 миллионов рублей.



Третий трудовой семестр только начался, а ребята уже поговаривают о карьере на стройке АЭС. Приехать сюда в следующем году мечтает каждый.



Анастасия Винчо, СТВ:

В студотрядах учат, что главное – работать в команде. Саша, можно лопату? Знакомства, заведенные здесь, позже перерастают в дружбу на долгие годы. Да и сами ребята, думаю, будут помнить, что когда-то, в 2016, они участвовали в строительстве атомной электростанции, а значит, строили будущее страны.