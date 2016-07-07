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Неприватизированные квартиры приобрели статус арендных

07 июля 2016 17:20
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Новости Беларуси. Приватизация закончилась, а вопросы остались. Минчане, которые не успели оформить жильё в собственность до начала месяца, обеспокоены дальнейшей судьбой своих квартир.

Как сообщают специалисты тем, кто успел подать заявления на приватизацию жилья до 1 июля, официально ответят в течении месяца. Остальные квартиры переходят в статус арендных. Сумма будет высчитываться с пониженным коэффициентом. К слову, приватизацию можно было произвести в рассрочку, сообщили в программе «Столичные подробности».

# общество # Приватизация в Беларуси

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