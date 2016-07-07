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Радзивилл из цветов и Несвижский замок на стене: необычная инсталляция появилась в Минске

07 июля 2016 17:27
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Новости Беларуси. На стене столичной школы № 34 появилась историческая арт-инсталляция с видом Несвижского замка. Именно эту тематику здесь выбрали для Года культуры Беларуси и превратили стену в холст. Также здесь соорудили аллею и установили «цветочную» скульптуру хозяйки дворцово-паркового комплекса Барбары Радзивилл.

Возле школы разбили и новый живописный цветник. Это своего рода приусадебная часть Несвижского замка. Интересно, что школьная клумба высажена по кругу - подобно той, что украшала комплекс в конце XVIII-XX веков. В создании такого дворцового уголка школе помогали учащиеся, их родители и ученые.

# общество # Граффити

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