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Ремонтные работы на дорогах: безопасность превыше всего

07 июля 2016 17:21
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Новости Беларуси. Столичные дорожники изучают зарубежный опыт по обозначению участков дорог, где ведутся ремонтные работы. Техника на трассе должна быть заметна издалека и максимально выделена различными световыми и техническими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности».

В 2015 году предприятие «Горремавтодор» приобрело 12 специализированных прицепов со светодиодными щитами и знаками больших размеров. Также специалистов сопровождают машины прикрытия, оснащенные лампами-вспышками, которые привлекают внимание автомобилистов.

# общество # Автодороги Беларуси

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