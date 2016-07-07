Ремонтные работы на дорогах: безопасность превыше всего

Новости Беларуси. Столичные дорожники изучают зарубежный опыт по обозначению участков дорог, где ведутся ремонтные работы. Техника на трассе должна быть заметна издалека и максимально выделена различными световыми и техническими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности».

В 2015 году предприятие «Горремавтодор» приобрело 12 специализированных прицепов со светодиодными щитами и знаками больших размеров. Также специалистов сопровождают машины прикрытия, оснащенные лампами-вспышками, которые привлекают внимание автомобилистов.