«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции

Новости Беларуси. Завершена международная миссия белорусских спасателей в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиаторов МЧС вечером 2 ноября встретили на аэродроме Липки родные и близкие, сослуживцы, руководство ведомства.

Эта командировка длилась полгода. Вертолет Ми-8 МЧС Беларуси был отправлен в Турецкую Республику в апреле. Своим иностранным коллегам наши спасатели помогали в тушении лесных пожаров. В сложных условиях высокогорья и жаркого климата экипаж Ми-8 выполнил более 120 боевых вылетов.

2 ноября в Беларусь вернулись семь человек летного и инженерно-технического состава. Всего же за время миссии в Турции работали свыше 20 белорусских специалистов.