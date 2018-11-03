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«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции

03 ноября 2018 13:16
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Новости Беларуси. Завершена международная миссия белорусских спасателей в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиаторов МЧС вечером 2 ноября встретили на аэродроме Липки родные и близкие, сослуживцы, руководство ведомства.

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции-1

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции-3

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции-5

Эта командировка длилась полгода. Вертолет Ми-8 МЧС Беларуси был отправлен в Турецкую Республику в апреле. Своим иностранным коллегам наши спасатели помогали в тушении лесных пожаров. В сложных условиях высокогорья и жаркого климата экипаж Ми-8 выполнил более 120 боевых вылетов.

2 ноября в Беларусь вернулись семь человек летного и инженерно-технического состава. Всего же за время миссии в Турции работали свыше 20 белорусских специалистов.

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции-8

Тадеуш Курсевич, начальник ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси:
Задача выполнена на высоком уровне. Налет – порядка 180 часов. Почти 1,5 тысячи тонн воды вылито на очаги пожара.

Турецкая сторона высказала благодарность за оказанную помощь, оказанную работу. Белорусские спасатели в очередной раз подтвердили свое умение работать и свой профессионализм.

Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции: экипаж вертолёта Ми-8 заступил на боевое дежурство

Отметим, у белорусских авиаторов большой опыт сотрудничества с иностранными коллегами. Наши экипажи работали на тушении пожаров в Латвии, Грузии, России и других странах.

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции-11

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции-13

# МЧС Беларуси # общество # Тадеуш Курсевич # Фотофакт

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