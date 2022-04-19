Робототехника, зелёная энергетика, инжиниринговые услуги. Какие проекты развивают в Минском технопарке?

Новости Беларуси. Минский городской технопарк – настоящая кладезь как современной продукции, так и собственных разработок. Все пользуется большим спросом в Беларуси, России, Казахстане и даже Африке, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

42 резидента, свыше тысячи рабочих мест, и прибыль только за последний год – больше 100 миллионов рублей. Минский городской технопарк уже 10 лет помогает начинающим инновационным компаниям развивать востребованные в разных уголках мира проекты. Для бизнеса здесь есть все.

Ольга Гороховых, начальник лаборатории компании-резидента Минского городского технопарка:

Его надо немного. То есть этого вам хватит, чтобы помыть голову.

В руках Ольги Геннадьевны свежая разработка. Сухой чудо-шампунь – это не только экономный вариант для дачи и времени отключения горячей воды. Продукция минчан способна позаботиться о красоте и здоровье, а также и окружающей среде.

Ольга Гороховых:

Так как у нас отсутствуют сульфатные компоненты, у нас они все природного происхождения, то это экологически безопасный продукт, потому что в любом случае голову помыла, куда-то это все пошло. И потом вопрос, как природе это разлагать? Здесь этот вопрос у нас отпадет.

Качество нашей продукции подкупает. К примеру, жителей Казахстана. За три с половиной тысячи километров Бауржан Альжанов приехал в Минск, чтобы познакомиться с опытом белорусских коллег и договориться о сотрудничестве. Его компания в Алматы специализируется на рекультивации и услугах в области удаления отходов. Рынок Казахстана в этой нише для белорусов открыт.

Бауржан Альжанов, исполнительный директор компании (Казахстан):

Я думаю, что у нас все образуется и мы будем сотрудничать дальше, потому что есть очень интересные направления именно сейчас, касательно экологических вещей, проведения инновационных проектов, поэтому работы очень много и цели очень хорошие. Я думаю, мы переживем эти санкции, все будет замечательно.