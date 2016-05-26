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Нахожусь в декрете и хочу открыть фирму: потеряется ли часть пособия по уходу за ребенком?

26 мая 2016 10:27
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 обращений. По наиболее интересным журналисты телеканала снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам. Сегодня разберем часть наиболее типичных.

Вопрос:
Я нахожусь в декретном отпуске и получаю на предприятии пособие по уходу за ребенком. Потеряю ли я половину детского пособия, если открою частное предприятие и буду работать директором неполный день?

Елена Мойсейчик, юрист:
Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет (по месту работы) и одновременно трудитесь на условиях неполного рабочего времени на 0,5 ставки и менее, пособие назначается и выплачивается по месту работы в полном размере.

# общество # Пособие при рождении детей # Елена Мойсейчик

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