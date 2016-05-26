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Можно ли подать заявление в ЗАГС одному из молодоженов?

26 мая 2016 10:23
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 обращений. По наиболее интересным журналисты телеканала снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам. Сегодня разберем часть наиболее типичных.

Вопрос:
Мы с моим молодым человеком решили пожениться. Можно ли подать заявление о вступлении в брак кому-то одному, но с паспортом другого человека? Например, я со своим паспортом  и паспортом своего будущего мужа?

Елена Мойсейчик, юрист:
Уважаемая Александра, при подаче заявления о вступлении в брак необходимо личное присутствие лиц, желающих вступить в брак и предъявление ими документов, удостоверяющих их личность. Но, если присутствие обоих вступающих в брак невозможно или крайне затруднительно, то при наличии уважительных причин, подтверждённых документально, заявление может быть подано одним из них. В этом случае подпись отсутствующего лица должна быть удостоверена начальником ЗАГСа.

# общество # Брак и семья # Елена Мойсейчик

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