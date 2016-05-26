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Распределение в Беларуси: можно ли уволиться после после отработки, если контракт заключен на 3 года

26 мая 2016 10:27
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 обращений. По наиболее интересным журналисты телеканала снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам. Сегодня разберем часть наиболее типичных.

Вопрос:
После учебы на дневном бюджетном отделении я отработала два года по распределению. Но со мной был заключен контракт сроком на три года. Могу ли я уволиться в связи с тем, что отработала два года после  распределения?

Елена Мойсейчик, юрист:
Законодательством не установлен запрет на заключение контракта с молодыми специалистами и не предусмотрено такое основание досрочного расторжения контракта, как увольнение в связи с отработкой двух лет после распределения. Стороны должны согласовать основание прекращения трудового договора по соглашению сторон и определиться со сроком расторжения контракта. Если взаимной договоренности не достигнуто или у заявителя не будет уважительных причин для досрочного расторжения контракта, придется работать до истечения его срока действия.

# общество # Распределение # Елена Мойсейчик

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