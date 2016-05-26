Распределение в Беларуси: можно ли уволиться после после отработки, если контракт заключен на 3 года

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 обращений. По наиболее интересным журналисты телеканала снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам. Сегодня разберем часть наиболее типичных.

Вопрос:

После учебы на дневном бюджетном отделении я отработала два года по распределению. Но со мной был заключен контракт сроком на три года. Могу ли я уволиться в связи с тем, что отработала два года после распределения?

Елена Мойсейчик, юрист:

Законодательством не установлен запрет на заключение контракта с молодыми специалистами и не предусмотрено такое основание досрочного расторжения контракта, как увольнение в связи с отработкой двух лет после распределения. Стороны должны согласовать основание прекращения трудового договора по соглашению сторон и определиться со сроком расторжения контракта. Если взаимной договоренности не достигнуто или у заявителя не будет уважительных причин для досрочного расторжения контракта, придется работать до истечения его срока действия.