«Трудимся, если дождя нету, до 8-9 часов». В Клецком районе поздравили первых комбайнеров-тысячников

Новости Беларуси. Первые комбайнеры-тысячники на полях Минской области. Тон в нынешнем сезоне вновь задают механизаторы Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С трудовым успехом поздравляют Сергея Янучка и Виктора Жуковского, за плечами у которых не один рекорд. На жатве 2020-го через бункер их «Лексиона» прошло более 4 000 тонн зерна. Работают герои жатвы в сельхозпредприятии «Кухчицы». Там на данный момент они не единственные лидеры уборочной. Есть коллеги, которые не уступают по объемам собранного урожая, а также водители, которые перевезли с поля более тысячи тонн зерна. Передовиков чествовали прямо в поле, не отрывая от работы.

Сергей Янучок, старший механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Работаю 21 сезон на комбайне. В восемь уже на поле, ну и трудимся, попозже стараемся, если дождя нет, до 8 до 9 часов. Мы же не первый год в лидерах.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

В районе провели все химические мероприятия: подкормки микроудобрениями, чтобы достичь наибольшего урожая. В Минской области, вы прекрасно видите, уже напирает темп уборочная кампания, на сегодня мы убираем озимый ячмень. Уже можно сказать, что порядка 50 % у нас убрано.

Оксана Бельская, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК:

Участвуем в создании необходимых социально-бытовых условий для работников, которые заняты уборкой урожая. Это в первую очередь обеспечение горячим питанием, то есть мы смотрим на эти вопросы, чтобы оно было своевременное, качественное.