Прямой эфир

Более 9 тыс. ребят вступили в студотряды Минска за 2023-й. Какие рабочие направления представлены?

11 июля 2023 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9,5 тысячи молодых людей вступили в студенческие отряды столицы за 2023 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 9 тыс. ребят вступили в студотряды Минска за 2023-й. Какие рабочие направления представлены?-1

Для юношей и девушек в третьем трудовом семестре на выбор предоставлено более 12 тысяч рабочих мест во всех районах города, больше всего в Октябрьском. Спектор направлений студенческих отрядов достаточно обширный – это педагогические, сельскохозяйственные, сервисные и строительные. Что немаловажно, многие ребята работают по специальности. На данный момент ведется поиск новых организаций, которые готовы трудоустроить молодежь.

Более 9 тыс. ребят вступили в студотряды Минска за 2023-й. Какие рабочие направления представлены?-4

Виктор Гелохов, секретарь БРСМ БГЭУ:
На данный момент у нас заключено 9 договоров на 502 человека, которые будут работать в студенческих отрядах различной направленности. Начиная от сферы производства товаров и заканчивая сферой оказания услуг.

Более 9 тыс. ребят вступили в студотряды Минска за 2023-й. Какие рабочие направления представлены?-7

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
На сегодня в Московском районе работает и отработало уже 2 450 молодых людей, которые работают в различных студенческих отрядах по семи направлениям деятельности. Конечно, большим спросом у ребят пользуются сервисные отряды, производственные, педагогические.

Более 9 тыс. ребят вступили в студотряды Минска за 2023-й. Какие рабочие направления представлены?-10

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Сегодня большой потенциал у молодежи для того, чтобы оказывать помощь городу, в том числе и в благоустройстве. И для нас первостепенно и важно, чтобы их участие было на благо нашего города, нашей страны. Конечно же, для нас важно, чтобы была качественная работа.

Более 9 тыс. ребят вступили в студотряды Минска за 2023-й. Какие рабочие направления представлены?-13

1 августа в торговом центре «Столица» откроется фотовыставка, на которой запечатлены бойцы студенческих отрядов за работой.

# Студенты # общество # Ольга Чемоданова # Павел Лапатинский # Виктор Гелохов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 100 жилых домов отремонтируют в Минской области. В каких районах уже ведутся работы?
11 июля 2023 16:21

Более 100 жилых домов отремонтируют в Минской области. В каких районах уже ведутся работы?

Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта
11 июля 2023 14:57

Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта

В Минской области проходит акция ГАИ «Движение по правилам»
11 июля 2023 13:55

В Минской области проходит акция ГАИ «Движение по правилам»