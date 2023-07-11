Более 9 тыс. ребят вступили в студотряды Минска за 2023-й. Какие рабочие направления представлены?

Новости Беларуси. 9,5 тысячи молодых людей вступили в студенческие отряды столицы за 2023 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для юношей и девушек в третьем трудовом семестре на выбор предоставлено более 12 тысяч рабочих мест во всех районах города, больше всего в Октябрьском. Спектор направлений студенческих отрядов достаточно обширный – это педагогические, сельскохозяйственные, сервисные и строительные. Что немаловажно, многие ребята работают по специальности. На данный момент ведется поиск новых организаций, которые готовы трудоустроить молодежь.

Виктор Гелохов, секретарь БРСМ БГЭУ:

На данный момент у нас заключено 9 договоров на 502 человека, которые будут работать в студенческих отрядах различной направленности. Начиная от сферы производства товаров и заканчивая сферой оказания услуг.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

На сегодня в Московском районе работает и отработало уже 2 450 молодых людей, которые работают в различных студенческих отрядах по семи направлениям деятельности. Конечно, большим спросом у ребят пользуются сервисные отряды, производственные, педагогические.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Сегодня большой потенциал у молодежи для того, чтобы оказывать помощь городу, в том числе и в благоустройстве. И для нас первостепенно и важно, чтобы их участие было на благо нашего города, нашей страны. Конечно же, для нас важно, чтобы была качественная работа.