Проработан детальный план и дорожная карта для госорганов. Перцов о создании медиахолдинга Союзного госудаства

Перспективы развития СМИ Союзного государства обсудили сегодня, 11 июля, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло совместное заседания коллегии Министерства информации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Одной из главных тем встречи стало согласование плана по созданию единого медиахолдинга, который в ближайшее время планирует начать свою работу. Новая медийная структура станет площадкой для продвижения информационной повестки Союзного государства в России и Беларуси.

Также на заседании стороны отметили укрепление всестороннего сотрудничества между СМИ обеих стран, обменялись опытом и выстроили стратегию дальнейшего развития совместного проекта.