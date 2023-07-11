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Проработан детальный план и дорожная карта для госорганов. Перцов о создании медиахолдинга Союзного госудаства

11 июля 2023 16:29
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Перспективы развития СМИ Союзного государства обсудили сегодня, 11 июля, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло совместное заседания коллегии Министерства информации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Проработан детальный план и дорожная карта для госорганов. Перцов о создании медиахолдинга Союзного госудаства-1

Одной из главных тем встречи стало согласование плана по созданию единого медиахолдинга, который в ближайшее время планирует начать свою работу. Новая медийная структура станет площадкой для продвижения информационной повестки Союзного государства в России и Беларуси.

Также на заседании стороны отметили укрепление всестороннего сотрудничества между СМИ обеих стран, обменялись опытом и выстроили стратегию дальнейшего развития совместного проекта.

Проработан детальный план и дорожная карта для госорганов. Перцов о создании медиахолдинга Союзного госудаства-4


Фото: сайт Министерства информации Беларуси

 

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
У нас уже не первая встреча и не первая коллегия на этот счет. Заседали рабочие группы, проработан детальный план и такая дорожная карта, которая поэтапно рассказывает о тех действиях, которые должны предпринять наши госорганы, для того чтобы в ближайшее время медиакомпания Союзного государства заработала в полную силу.

Проработан детальный план и дорожная карта для госорганов. Перцов о создании медиахолдинга Союзного госудаства-7

Бэлла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Мы приехали обсуждать перспективы развития СМИ Союзного государства это одна из главных тем на сегодня. Мы хотим, чтобы они были более функциональны, востребованы у самых разных аудиторных групп. И поэтому мы приехали сюда обсудить подходы, как мы их хотим видеть в дальнейшем, чтобы их реформировать.

Проработан детальный план и дорожная карта для госорганов. Перцов о создании медиахолдинга Союзного госудаства-10

Напомним, осенью 2021 года Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с идеей создания медиахолдинга Союзного государства.

# Союзное государство # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

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