Более 100 жилых домов отремонтируют в Минской области. В каких районах уже ведутся работы?

Новости Беларуси. В Минской области капитально отремонтируют более 100 жилых домов. Это около 300 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работы ведутся во всех районах. Только в Дзержинском обновят 17 тысяч квадратных метров жилфонда. Отремонтировано более 4 тысяч квадратов. Сейчас работы ведут в деревне Станьково. На Войсковой улице обновляют два дома. Ремонтируют кровлю, фасад, входные группы, меняют оконные рамы. Работы планируют завершить к концу лета.

Виталий Борохов, начальник планово-технического отдела Дзержинского ЖКХ:

По окончании капитальных ремонтов на следующий год также планируется ремонт дворовых территорий домов, которые были отремонтированы и введены в эксплуатацию. В этом году отремонтирован дом по улице Олега Кошевого, 2А. В прошлом году был отремонтирован жилой дом Тургенева, 16. В этом году также был выполнен ремонт дворовой территории.