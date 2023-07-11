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Более 100 жилых домов отремонтируют в Минской области. В каких районах уже ведутся работы?

11 июля 2023 16:21
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Новости Беларуси. В Минской области капитально отремонтируют более 100 жилых домов. Это около 300 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 100 жилых домов отремонтируют в Минской области. В каких районах уже ведутся работы?-1

Работы ведутся во всех районах. Только в Дзержинском обновят 17 тысяч квадратных метров жилфонда. Отремонтировано более 4 тысяч квадратов. Сейчас работы ведут в деревне Станьково. На Войсковой улице обновляют два дома. Ремонтируют кровлю, фасад, входные группы, меняют оконные рамы. Работы планируют завершить к концу лета.

Более 100 жилых домов отремонтируют в Минской области. В каких районах уже ведутся работы?-4

Виталий Борохов, начальник планово-технического отдела Дзержинского ЖКХ:
По окончании капитальных ремонтов на следующий год также планируется ремонт дворовых территорий домов, которые были отремонтированы и введены в эксплуатацию. В этом году отремонтирован дом по улице Олега Кошевого, 2А. В прошлом году был отремонтирован жилой дом Тургенева, 16. В этом году также был выполнен ремонт дворовой территории.

Более 100 жилых домов отремонтируют в Минской области. В каких районах уже ведутся работы?-7

Особое внимание в районе уделяют и асфальтированию дорог. В 2023 году уже обновили около 10 километров покрытия.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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