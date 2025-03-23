Трубило: каждый руководитель предприятия, каждый житель должен навести порядок на своей территории

Чистота и порядок давно стали визитной карточкой Беларуси. В системе жилищно-коммунального хозяйства трудятся свыше 117 тысяч человек. Понятно, что заняты они не только благоустройством. Создание комфортных условий в наших городах и деревнях по плечу и самим жителям. В министерстве ЖКХ в 2025 году ожидают большей активности не только от населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Каждый руководитель предприятия, каждый житель нашей страны должен навести порядок на своей территории, вокруг своей территории. Где-то есть порушенное благоустройство, поправить бортик, поправить плитку. И эти все моменты консолидируют людей. У нас это было в части, касающейся субботников. Но это должен быть такой огромный субботник, который наведет порядок на территориях нашей страны и, в принципе, территорию нашей Родины сделает еще более краше, приятнее.