Гузель: «Бульба-дэнс» – пример того, как маленькая девочка добилась успеха в Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

Да-да.

Александр Осенко:

Вы имеете к нему какое-нибудь отношение?

Андрей Гузель:

Да. Эту песню написала Анна Селук. Музыку написал Евгений Олейник. Мы снимали клип. Более того, Ангелина Волкова проехала с нами по всей стране, в принципе, с «Марафоном единства». И активно выступает. Даже, по-моему, на днях у нее был сольный концерт. То есть это такой пример, знаете, когда новое имя, молодой артист, маленькая девочка стала успешной здесь, у нас в Беларуси, за последние два года. Поэтому это такой яркий интересный пример.