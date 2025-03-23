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Гузель: «Бульба-дэнс» – пример того, как маленькая девочка добилась успеха в Беларуси

23 марта 2025 07:30
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Есть такое музыкальное произведение «Бульба-дэнс».

Гузель: «Бульба-дэнс» – пример того, как маленькая девочка добилась успеха в Беларуси-2

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:
Да-да.

Александр Осенко:
Вы имеете к нему какое-нибудь отношение?

Андрей Гузель:
Да. Эту песню написала Анна Селук. Музыку написал Евгений Олейник. Мы снимали клип. Более того, Ангелина Волкова проехала с нами по всей стране, в принципе, с «Марафоном единства». И активно выступает. Даже, по-моему, на днях у нее был сольный концерт. То есть это такой пример, знаете, когда новое имя, молодой артист, маленькая девочка стала успешной здесь, у нас в Беларуси, за последние два года. Поэтому это такой яркий интересный пример.

# Александр Осенко # Андрей Гузель # Праздник в городе

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