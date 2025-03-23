Рок-фестивали на природе и рэп-дискотеки в клубах – чем занимался Гузель в школьные годы?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
После университета сразу ушли в шоу-бизнес или чем-то еще занимались?
Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:
Сложно сказать, что это шоу-бизнес. Я, наверное, когда мне было лет 15 уже, организовывал в Гродно, независимо от образования, мероприятия. Такие мероприятия, как закрытый фестиваль молодежных культур. Мы все были несовершеннолетние, все не имели никакого юридического обоснования иметь право организовывать мероприятия. И что я делал? Александр Сергеевич Лукьянов наверняка знает эту историю.
Мы были членами Белорусского республиканского союза молодежи. Тогда это был Белорусский патриотический союз молодежи. И мы приходили в наш городской комитет и говорили: послушайте, у нас есть идея, давайте мы организуем фестиваль. Это будет на природе, два-три дня, там будут такие-то направления. Мы туда привозили тюнингованные машины, там был концерт рок-исполнителей, рэп-исполнителей, по-моему, эстрадных каких-то артистов, тогда еще гродненских. И мы организовали такие мероприятия. Потом организовали рэп-вечеринки в клубах. Потом я работал в ночном клубе и мы организовали разного рода проекты: ретро-дискотеки, ретро-вечеринки.
Александр Осенко:
БРСМ был такой некой площадкой?
Андрей Гузель:
Абсолютно правильно. Вы знаете, когда у тебя есть какая-то идея и желание что-то сделать, нет препятствий. Ты находишь возможность, и тогда БРСМ для активной молодежи был инструментом и возможностью что-то делать и чего-то добиваться. А потом, когда уже подросли, открыли индивидуальное предпринимательство, центр праздничных услуг «Velvet», в Гродно организовывали нестандартные свадьбы.