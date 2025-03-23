Рок-фестивали на природе и рэп-дискотеки в клубах – чем занимался Гузель в школьные годы?

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

Сложно сказать, что это шоу-бизнес. Я, наверное, когда мне было лет 15 уже, организовывал в Гродно, независимо от образования, мероприятия. Такие мероприятия, как закрытый фестиваль молодежных культур. Мы все были несовершеннолетние, все не имели никакого юридического обоснования иметь право организовывать мероприятия. И что я делал? Александр Сергеевич Лукьянов наверняка знает эту историю.

Мы были членами Белорусского республиканского союза молодежи. Тогда это был Белорусский патриотический союз молодежи. И мы приходили в наш городской комитет и говорили: послушайте, у нас есть идея, давайте мы организуем фестиваль. Это будет на природе, два-три дня, там будут такие-то направления. Мы туда привозили тюнингованные машины, там был концерт рок-исполнителей, рэп-исполнителей, по-моему, эстрадных каких-то артистов, тогда еще гродненских. И мы организовали такие мероприятия. Потом организовали рэп-вечеринки в клубах. Потом я работал в ночном клубе и мы организовали разного рода проекты: ретро-дискотеки, ретро-вечеринки.