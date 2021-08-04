«Трогаешь зерно – кажется, твоё это всё». История белоруски, которая в 60 лет работает помощником комбайнера

Новости Беларуси. Она сменила домашние хлопоты на жаркие будни самой горячей поры хлеборобов. Героиня нашего репортажа – из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, приумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Рогова, несмотря на почтенный возраст – 60 лет, уже второй год подряд выполняет тяжелейшую работу в поле. Она помощник комбайнера. Говорит, если бы родина сказала, смело могла бы сесть и за руль, ведь сегодня на счету у хлеборобов каждый солнечный день.

Татьяна Рогова, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Щавры-агро»:

Мне полных 60, еще здоровье позволяет, интерес какой-то и супругу поддержка, естественно. Заработаем, ремонт сделаем хороший. То, что за сезон подзаработали, плюс пенсия и его зарплата, в этом году две пенсии. Уже больше стимул. Телевизор купили новый, мягкий уголок, обновили немножко мебель.

Сразу было дико для всех – «что, она кататься с ним будет?» И начальник, и инженер видели, что и гайки кручу, ключи подать, подержать – все это надо. Смазать нож, масленки обойти, почистить. Как воспринимается? Кто-то нормально относится к этому, кто-то – «зачем это ей?» Сообща у нас получается: где-то он мне подскажет, где-то я ему.