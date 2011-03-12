Трое медиков из Светлогорска выписывали фиктивные больничные за 200-400 тысяч рублей

Трое светлогорских медиков подозреваются в выдаче фиктивных больничных. Организатором преступного бизнеса выступил 41-летний заведующий кожно-венерологическим диспансером районной больницы. Его главный компаньон, а по факту соучастник — врач-офтальмолог. За деньги они любому готовы были выдумать диагноз и отправить на больничный.

Фиктивный документ обходился по-разному, всё зависело от места работы и доходов клиента. Цена «больничного» на 5 дней разнились от 200 до 400 тысяч. Причем справку за определенную плату мог получить не только житель Светлогорска. При необходимости на якобы «больного», не состоявшего на диспансерном учете в больнице, даже заводили новую карточку. Так что за больничными в самый молодой город страны ехали со всей Гомельской области.

Светлана Крицина, пресс-секретарь Управления КГБ по Гомельской области:

Была разработана определенная схема: врач-офтальмолог обратившихся к ней людей направляла к своему коллеге — врачу-венерологу. А он, в свою очередь, направлял к ней. Полученные денежные средства врачи делили между собой.

В ходе следствия к венерологу и офтальмологу присоединился и хирург. Заведующий хирургическим отделением ставил диагноз буквально телепатически. Больного он и в глаза не видел. Зато уголовное дело по статье «Служебный подлог» в отношении его заведено вполне зримое.

Как долго продолжался преступный бизнес, пока сказать трудно. Следствие продолжает устанавливать новые эпизоды уголовного дела. Статью «Дача взятки» еще пока никто не отменял. Проверить обещают и работодателей, принимавших фиктивные документы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».