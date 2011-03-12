Минторг Беларуси предлагает обязать банки указывать полную информацию по кредитам в рекламе

Данное обязательство планируется быть принятым на законодательном уровне.

В настоящее время законом «О рекламе» прямо не предусмотрена такая обязанность финансовых учреждений. Банки по-прежнему предпочитают доводить до потребителя урезанную рекламную информацию — без указания платы за свои услуги. Таким образом, потребитель оказывается в курсе дел только по приходу в банк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Барышникова, начальник Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:

Теперь в рекламе будет необходимо указывать все платежи, которые банк берет при предоставлении определенного кредита.