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Минторг Беларуси предлагает обязать банки указывать полную информацию по кредитам в рекламе

12 марта 2011 16:46
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Данное обязательство планируется быть принятым на законодательном уровне.

В настоящее время законом «О рекламе» прямо не предусмотрена такая обязанность финансовых учреждений. Банки по-прежнему предпочитают доводить до потребителя урезанную рекламную информацию — без указания платы за свои услуги. Таким образом, потребитель оказывается в курсе дел только по приходу в банк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Барышникова, начальник Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:
Теперь в рекламе будет необходимо указывать все платежи, которые банк берет при предоставлении определенного кредита.

# общество

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