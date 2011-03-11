Прямой эфир

Опрос. Ощущают ли минчане приход весны

11 марта 2011 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В условиях метеокатаклизмов и ожидания потепления минчане рассказали, ощущают ли они приход весны.Корреспонденты программы «Столичные подробности» у знали у минчан ощущают ли они приход весны.
# общество # Погода # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
11 марта 2011 19:11

В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года»

11 марта 2011 19:02

На участие в Олимпийских играх претендуют 275 белорусов

11 марта 2011 18:21

В Доме Правительства чествовали лучших представителей науки, образования и строительной сферы Беларуси