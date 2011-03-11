Опрос. Ощущают ли минчане приход весны

Самых предприимчивых и милосердных женщин Беларуси сегодня чествовали в столице. Именно эти критерии стали решающими для жюри конкурса «Женщина года».
В Минской ратуше открылся олимпийский пресс-центр «Лондон-2012». Планируется, что именно здесь можно будет получить самую актуальную информацию об успехах наших спортсменов в покорении туманного альбиона.
По поручению главы государства медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, а также благодарности от Президента получили 34 белоруса. Это медики, преподаватели, строители, деятели культуры и банковские служащие. Среди награжденных – большая группа ученых, чьи передовые разработки нашли самое широкое применение.
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