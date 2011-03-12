Частицу мощей святого Иоанна Предтечи доставили сегодня в мозырский Свято-Михайловский собор

Святыня прибыла на Гомельщину из московского храма Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Пророк Иоанн после Девы Марии — самый почитаемый святой. В честь него установлено несколько праздников, в том числе и Крещение. Ведь, согласно Евангелиям, именно он крестил в водах Иордана Иисуса Христа.

В мозырском Свято-Михайловском соборе святыня пробудет до 20 марта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Ильюк, священник:

В наш город, даже в Беларусь, впервые прибыла частица мощей пророка Божьего Иоанна. Люди могут приехать к нам и поклониться мощам, причем именно в Великий Пост.