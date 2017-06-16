Три музея Великобритании пожертвовали экспонатами, чтобы собрать подарок для музея ВОВ в Минске

Новости Беларуси. Форму ирландского стрелка теперь можно увидеть в музее Великой Отечественной войны. Обмундирование, сшитое в 1940 году, полностью оригинальное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно и то, что белорусские солдаты, воевавшие на Западном фронте, тоже носили подобную форму, но имели собственные отличительные нашивки.

В таком ирландцы и британцы сражались во время Второй мировой войны.

И действительно можно говорить о том, что победа над фашизмом – это общая победа многих народов.

Дмитрий Шляхтин, директор белорусского государственного музея Великой Отечественной войны: Тема Второй мировой войны объединяет многие народы, которые в свое время вместе воевали против фашизма.

Пол Уолкли, командир батальона 2 Королевского Ирландского полка:

Мой командир уже был в этом музее. И тогда у него появилась идея, что мы должны

сделать подарок, который показывал бы связь между нами и белорусами, которые сражалась во Второй мировой войне.

Чтобы собрать полный комплект снаряжения, свои экспонаты для Беларуси пожертвовали сразу три музея Великобритании.