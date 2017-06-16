«Я говорю, что Олег Газманов повторил меня»: Альберт Скороход о мировом рекорде и гармонии спорта и песни

С одной стороны, занятия кикбоксингом, с другой – игра на барабанах. Спортивное единоборство и музыка – казалось бы, вещи несовместимые. Но стоит нанести очередной кик в ритм музыкальных ударов – и это уже танцевальное шоу, элемент единственного в Беларуси Театра спорта и песни.

Альберт Скороход, художественный руководитель театра спорта и песни «Дельта-шоу», мастер спорта международного класса, певец, композитор:

Театр спорта и песни – это в первую очередь тренировочный процесс по кикбоксингу, ушу саньда. Дети занимаются. Те, которые не идут на соревнования, приходят и участвуют в шоу. Те есть они показывают те же элементы, но под музыку. Пришла недавно девушка заниматься ко мне пением. А я параллельно предлагаю заняться спортом. И говорю, что мне интересно, когда мы выступаем на концертных программах, объявить: певица, поет великолепно, но ещё и спортсменка. Театр спорта и песни объединил людей, у которых поёт не только душа, но и тело. Зачем выбирать одну область жизни, когда можно успевать развиваться в нескольких? Этот вопрос не давал покоя Альберту ещё с самого детства.

Альберт Скороход:

Папа музыкант. Он меня научил играть на гитаре и ударных инструментах. Музыка осталась в душе, но жизнь так распорядилась, что маленького, худенького, дохленького мальчика отправили заниматься спортивной гимнастикой. Вот откуда у меня в творчестве занятия спортом, особенно гимнастикой, акробатикой. Оно перешло потом в творчество. Я был первым исполнителем акробатики в Советском Союзе. Я всегда говорю в интервью, что Олег Газманов повторил меня.



Ответ нашёлся в создании театра, в котором, например, спортсмены поют, а певцы играют в футбол. Труппу выступающих под музыку кикбоксёров пополнил футбольный клуб «Арт-Старс». Звёзды белорусской эстрады не прочь погонять мяч пару таймов, а потом исполнить парочку своих хитов.

Но самая главная декорация спортивной и концертной сцены – это номер, благодаря которому руководитель театра попал в Книгу рекордов Гиннесса. Внимание, повторять не стоит!