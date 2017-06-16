Отдых мечты в Греции с «Евроопт»: впечатления удачливых туристов

И ведь недаром древние боги облюбовали Грецию: они знали толк в истинной красоте и изысканных удовольствиях! «В Греции все есть» – и 80 покупателей «Евроопта» в этом убедились воочию: бесконечная синева моря, зелень оливковых плантаций, живописные горы, соленый воздух, пропитанный запахами сочных греческих томатов и местной брынзы, руины античных храмов, неописуемо вкусная еда. Одним словом – первоклассный отдых!

Как и полагается греческим богам, покупатели «Евроопта» поселились в настоящем Олимпе – на полуострове Пелопоннес, в фешенебельном пятизвездочном отеле, где для таких важных персон, разумеется, «все включено». Номера – как картинки голливудских кинолент! Десятки ресторанов, целая череда бассейнов с прозрачной голубой водой, четыреста человек персонал, который угадывает каждое желание. Растянувшийся в два километра, дивный пляж горделиво демонстрирует свои золотые пески и пологий вход в море… На градуснике +26-30, почти такой же температуры вода в ионическом море! Нежное солнце ласкает лучами. «Восседаешь» на шезлонге, а там, на горизонте маячит живописный остров Закинтос. Это ли не рай на земле?

И все же не зря говорят, случайности не случайны! Семья Асовских из Минска выиграла путевку в Грецию накануне 35-ой годовщины свадьбы! Вот уж правда: удача всегда приходит вовремя – особенно, когда она находит тебя в «Евроопт»!

Казалось бы, на этом сюрпризы могли бы и закончиться – но нет! «Евроопт» любит удивлять - и в этот раз он подготовил для «молодоженов» романтический подарок. Вечером в ресторане пару Асовских ждал особенный ужин. Столик на двоих, греческий закат… От такой романтики просто захватывало дух! А роскошный букет алых роз, врученный Светлане от «Евроопта», зафиналил торжественный вечер.

Сказочная Греция манила белорусских туристов своими красотами! И специально для самых везучих покупателей «Евроопт» устроил незабываемую экскурсию на остров Закинтос – место воистину волшебное, а какая у него история! Закинтос – один из трех Ионических островов, расположившийся в 10 морских милях от полуострова Пелопоннес. Первая остановка увлекательного морского приключения – бухта Лаганас, знаменитая редкими морскими черепахами, достигающих метра в длину и до 150 кг в весе! Экзотические существа оказались с норовом и сперва никак не хотели знакомиться с нашими героями. Но победители от «Евроопта» на то и победители – быстро нашли выход из положения.

Мурашками от восторга на наших героях отразилось одно из самых красивейших и загадочных мест в мире – бухта «Навагио», что в переводе с греческого означает «кораблекрушение». Уже более 30 лет здесь, на пляже покоится брошенное судно контрабандистов.

Покупатели «Евроопта» побывали в соборе святого Дионисия в городе Закинф, где, прикоснувшись к святым мощам, просили о самом сокровенном. Говорят, что загаданные в Закинфе желания обязательно сбываются. Ну, а мы точно знаем, что с «Еврооптом» осуществляются все реальные и нереальные мечты.