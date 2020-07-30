Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах

Новости Беларуси. Специалисты продолжают решать проблемы граждан, которые обращаются на горячую линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из главных проблем – благоустройство дворовых территорий. По этому вопросу с начала 2020 года поступило 470 обращений.