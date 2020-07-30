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Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах

30 июля 2020 14:12
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Новости Беларуси. Специалисты продолжают решать проблемы граждан, которые обращаются на горячую линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах-1

Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах-3

Одна из главных проблем – благоустройство дворовых территорий. По этому вопросу с начала 2020 года поступило 470 обращений.

Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах-6

Как идет поиск ответов на наболевшие вопросы – в видеоматериале Анны Куртасовой.

# Проблемы ЖКХ # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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