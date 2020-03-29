«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Новости Беларуси. Над Пекином рассеялся смог, в Венецию приплыли дельфины, по океанариуму Чикаго свободно гуляют пингвины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А люди, хочется верить, станут ответственнее и солидарнее.

Юлия Огнева, СТВ:

Хоть пока и не все получается. Несмотря на уговоры оставаться на родине, все равно без особой нужды выезжают за границу. Правительство даже было вынуждено объявить обязательную 14-дневную самоизоляцию для вернувшихся из-за рубежа. Ответственность ни административная, ни тем более уголовная не вводится. Потому вся надежда на сознательность.

А вот что касается солидарности, то здесь, похоже, прогресс все-таки наступает. Закрытие границ поспособствовало единству внутри отдельно взятых стран. Китайцы, аплодирующие медикам, итальянцы, распевающие частушки на балконах. У нас в стране посмотрите. Ресторан закрылся специально, чтобы готовить обеды для медицинского персонала инфекционной больницы. И столько компаний захотели помочь врачам, что Минздрав даже отдельный счет сделал. Все больше молодых людей оставляют записки для пожилых соседей: мол, если надо, схожу и за продуктами, и в аптеку, и на почту. Это вселяет веру, что все не зря.

Но в особо непростых ситуациях, когда помощь должна быть системной, когда важно охватить абсолютно всех, кто может в ней нуждаться, основной пласт работы берет на себя государство. Еще на прошлой неделе Александр Лукашенко поручил Наталье Кочановой, спикеру Совета Республики, взять на особый контроль работу с пожилыми людьми. Подробности – в материале Ирины Недобоевой.

Записываю. Батон. Творога сколько пачек? Две? Хорошо. Ждите, где-то через час мы подъедем, привезем.

Ничего необычного для социального работника. Купить продукты по списку в магазине, забежать к доктору за рецептом. Вот уже почти три десятка лет дважды в неделю Татьяна Осетрова навещает своих подопечных, которые состоят на учете по линии соцзащиты в агрогородке Восход. В режим работы внес коррективы коронавирус. Пожилые люди – в группе риска, а потому еще 19 марта Президент призвал максимально помочь им в этот период. Не забыть ни одного одинокого пожилого. Как социальные службы и власти помогают тем, кому это особенно нужно

Но важно обезопасить пенсионеров не только от контакта с вирусами. Еще одна проблема – визиты лжесоцработников. Решить обе помогает отлаженный алгоритм.

Татьяна Осетрова, социальный работник:

Говорим: «Я через 15-20 минут к вам приду». Одеваю маску, перчатки, беру удостоверение, хотя я работаю в социальной службе уже 27 лет. Они меня очень хорошо знают. «Я просто ликую, радуюсь. Как родные». Как реагируют пожилые люди на заботу волонтёров

В Восходе есть своя амбулатория, но в коридорах сейчас непривычно пусто. В том числе и потому, что сейчас к своим главным пациентам – людям пожилым – медработники приезжают на дом.

Янина Чехлова, медсестра Вильчицкой амбулатории:

Работаем мы сейчас в штатном режиме, как обычно. Но тот контингент, который наиболее подвержен коронавирусу, мы стараемся обслуживать на дому. Им очень приятно, что их оберегают. Любому человеку внимание не лишнее. Они очень благодарны, что мы идем им навстречу. Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты

Тамара Шепелева, жительница агрогородка Восход:

Если нужны мне продукты, приносит соцработник. Если нужен врач, чтобы давление померить, кровь взять, они всегда придут на помощь.

Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:

Установлены телефоны горячей линии, по которым одинокие и инвалиды могут обращаться для того, чтобы им была организована доставка продуктов питания, товаров первой необходимости. Любой пожилой человек, который позвонит по этому телефону, получит и консультацию, и при необходимости ему будет организована доставка.