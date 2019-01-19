Три белорусских стартапа победили в американском конкурсе Golden Kitty Awards

Новости Беларуси. В 2019 году престижный американский конкурс собрал 12 тысяч участников по 22 тематикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В номинации «Здоровье и фитнес» лидером признано спортивное приложение для умных часов. Программа в режиме реального времени советует, когда следует начать тренировку и даже умеет использовать данные ЭКГ.

Лучшими названы и белорусские разработчики агротехнического стартапа. В компании создали карту посевных площадей США и Евросоюза. С ее помощью можно отслеживать состояние почвы. Искусственный интеллект подскажет, как эффективнее собирать урожай и экономить ресурсы.