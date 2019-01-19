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Белорусские спасатели отмечают 20-летие создания службы

19 января 2019 11:46
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Новости Беларуси. День спасателя отмечается в Беларуси. Нынешний профессиональный праздник работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям совпадает с 20-летием возникновения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели отмечают 20-летие создания службы-1

Со знаковой датой сотрудников органов и подразделений МЧС поздравил Президент Беларуси. За два десятилетия спасатели ликвидировали около 150 тысяч чрезвычайных ситуаций и сохранили более 120 тысяч жизней.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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