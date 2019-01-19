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Александр Лукашенко: сотрудникам МЧС доверено оберегать жизни и здоровье людей

19 января 2019 07:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником – Днём спасателя и 20-летием создания органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Поздравление с Днём спасателя  

Ваша работа – это тяжелый труд, связанный с риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий. Вам доверено оберегать жизни и здоровье людей, объекты национальной экономики и интересы государства от пожаров, катастроф и стихийных бедствий. Жители нашей страны в трудную минуту всегда находят у вас поддержку.  

Александр Лукашенко.  

Белорусский лидер подчеркнул, что в настоящее время сотрудники МЧС могут оперативно и на высоком уровне выполнять свои обязанности, достойно продолжая традиции предыдущих поколений спасателей.  

Он убеждён, что мужество, бесстрашие и самоотверженность белорусских спасателей и далее будут служить надёжным заслоном на пути любых чрезвычайных ситуаций.  

Стоит упомянуть, что на сайте МЧС Беларуси также приводятся слова поздравления.  

# МЧС Беларуси # общество

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