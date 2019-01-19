«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне

Новости Беларуси. Крещение Господне отмечает православный мир. Это один из главных праздников церковного календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа, которое он принял в 30-летнем возрасте в водах реки Иордан. Согласно Евангелию, в этот момент миру явилась Пресвятая Троица. Потому праздник еще называется Богоявлением. Еще накануне во всех церквях прошел чин Великого освящения воды.

В течение года пьем водичку. Каждое утро по три глоточка, чтобы было здоровье у всех.

Мне этот праздник очень по сердцу, и моей семье. Я для себя и для семьи набрал водички.

Сегодня такой праздник, просто невозможно! Это такое счастье – Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, я набрала водички, помолилась.

За водичкой и получить благословение перед купанием. Окунаемся каждый год. Вот, три года нам, поэтому сегодня у нас такой день своеобразный.

По преданию на Крещение вода приобретает особые целительные свойства. Ей умываются и пьют ее, а также окропляют храм, людей, жилища. Она по праву считается великой святыней, и за ней в храмы приходят десятки тысяч людей.