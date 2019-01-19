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«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне

19 января 2019 11:41
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Новости Беларуси. Крещение Господне отмечает православный мир. Это один из главных праздников церковного календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне-1

Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа, которое он принял в 30-летнем возрасте в водах реки Иордан. Согласно Евангелию, в этот момент миру явилась Пресвятая Троица. Потому праздник еще называется Богоявлением. Еще накануне во всех церквях прошел чин Великого освящения воды.

«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне-4

Ощущаю благодать, такую общность со всеми людьми. Желаю всем мира, добра.

«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне-7

В течение года пьем водичку. Каждое утро по три глоточка, чтобы было здоровье у всех.

«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне-10

Сходил с утра, искупнулся, и пришел за крещеной водой.

«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне-13

Мне этот праздник очень по сердцу, и моей семье. Я для себя и для семьи набрал водички.

«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне-16

Сегодня такой праздник, просто невозможно! Это такое счастье – Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, я набрала водички, помолилась.

«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне-19

За водичкой и получить благословение перед купанием. Окунаемся каждый год. Вот, три года нам, поэтому сегодня у нас такой день своеобразный.

По преданию на Крещение вода приобретает особые целительные свойства. Ей умываются и пьют ее, а также окропляют храм, людей, жилища. Она по праву считается великой святыней, и за ней в храмы приходят десятки тысяч людей.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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