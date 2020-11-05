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ГАИ проводит «рейд трезвости» в Минской области

05 ноября 2020 22:52
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Новости Беларуси. С четверга, 5 ноября, и до понедельника, 9 ноября, Госавтоинспекция Минской области проводит масштабную профилактическую акцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ проводит «рейд трезвости» в Минской области-1

Наказание за вождение в нетрезвом виде будет максимально суровым.

ГАИ проводит «рейд трезвости» в Минской области-4

32 погибших и 97 раненых – только в 2020 году по вине водителей «подшофе». Всего в этом году в состоянии алкогольного опьянения были обнаружены более 3 000 автовладельцев. В эти дни особое внимание будет уделено пешеходам и велосипедистам.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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