СК подтвердил задержание в Минске россиян Важенкова и Рогова

«Данные граждане были задержаны в Минске в 2.00 11 августа в районе универсама «Рига» с внешними признаками алкогольного опьянения», – сообщили в СК. – «В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по г. Минску по признакам ст. 293 ч.2. УК (Участие в массовых беспорядках)».

На кадрах оперативной съемки, имеющихся в агентстве, Важенков и Рогов говорят, что приехали в Минск 8 августа «с туристическими целями».

Однако накануне в российских СМИ появилась информация, что Артем Важенков и Игорь Рогов – координаторы организации «Открытая России». Они якобы приехали в Беларусь наблюдать за выборами, не имея для этого аккредитации.

Саму «Открытую Россию» связывают с беглым российским олигархом, экс-владельцем нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Организация в России внесена в реестр нежелательных, в прошлом году Министерство юстиции РФ отказало ей в госрегистрации. В отношении активистов «Открытой России» неоднократно возбуждались уголовные дела по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).