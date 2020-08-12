Милиция задержала мужчину, который платил за участие в беспорядках

В Минске в районе торгового центра Dana Mall был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках. Эту информацию БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

«При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В его рюкзаке было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве оплаты участникам массовых беспорядков, – отметили в МВД. – Задержанный ранее был судим по ч.3 ст. 328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности. Ведутся следственные действия».