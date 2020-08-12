«И среди своих тебя уважают». Почему в последние минуты рабочего дня комбайнеров не выгнать с поля?

Новости Беларуси. В Могилевской области уже убрано 55 % полей. Средняя урожайность – 34 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что нынешнюю уборочную начали на две недели позже прошлогодней, на урожайности и качестве зерна не потеряли. На помощь аграриям пришли 130 новеньких комбайнов – с таким арсеналом закончить жатву планируют максимум за 10 дней. Репортаж с полей Ирины Недобоевой.

Намолотили уже 2 500 тонн. Попробуем выйти на 3 000.

Насколько сложна работа комбайнера, Андрею Дрозду известно с детства. Поглазеть за ходом уборки отец брал в поле еще пятилетним ребенком. Затем в экипаж помощником. В этом сезоне 24-летний старший механизатор рискнул выйти самостоятельно. И уже сегодня идет на свой новый рекорд.

Андрей Дрозд, старший механизатор сельхозпредприятия «Рассвет» им. К. П. Орловского:

В последние минуты рабочего дня просто с поля не выгнать, все хотят до тонны каждой добрать, чтобы в свой зачет. В сезон можно заработать хорошо. И среди своих тебя уважают.

Чтобы хорошо заработать в сезоне, на поле придется попотеть. С рассветом сесть в кабину комбайна и покинуть ее далеко затемно.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Эта мощная техника продумана до мелочей. Все настроено так, чтобы комбайнера ничто не отвлекало от уборки. Видите, даже мне она с первого раза поддалась неплохо. Хороший вариант, где можно провести следующий отпуск. И стране помочь, и себе заработать.

Уборка в хозяйстве близится к финишу. Зерна в колосьях налиты, потому на раскачку времени нет.

Выполненное зерно, сухое. Хрустит на зубах. Сушки уже не требуется, сразу пойдет на очистку и в закрома.

Хорошие семена, удобрения, подкормка и погода. Все звезды, что называется, сошлись. В итоге 52 центнера с гектара – за последние шесть лет лучший показатель урожайности в хозяйстве.

Михаил Агафонов, заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет» им. К. П. Орловского:

Более 3 000, мы уже получили вал больше прошлогоднего. Еще ожидаем 3 500. Поэтому в общей сложности 6 500, может, 7 000. « Люблю наблюдать за ходом уборки , о собенно когда 12 комбайнов сразу выходят в поле. Идут как корабли по морю » Хоть уборку в области начали на две недели позже прошлогодней, но на урожайности и темпах это не сказывается. 55 % полей уже убрано. При этом средняя урожайность – 34 центнера с гектара.

Александр Адамов, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

Наибольшая урожайность в Шкловском, Круглянском, Горецком и Могилевском. К тому же ведется работа по выполнению госзаказа. Сдано больше 70 % зерна в закрома родины.