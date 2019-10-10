Трещину можно засыпать солью – тогда овощ пролежит ещё несколько дней. Как выбрать вкусные помидоры

Через неделю свежие овощи исчезнут с прилавков. Вместе с ними витамины С, К, железо, магний. Сейчас – последний шанс их купить.

Анна Глобаж, диетолог:

Помидоры богаты таким антиоксидантом, как ликопин. Ликопин придаёт насыщенный красный окрас. Помимо нашей красоты и здоровья, он обладает ещё и антиопухолевым действием. Он выводит свободные радикалы и не даёт развиваться различным опухолям.

В томатной пасте ликопина в 5 раз больше. Лимонная, щавелевая и яблочная кислоты стимулируют работу кишечника. Бета-каротин полезен для глаз. Главное – правильно выбрать помидор. Понюхать! Настоящий король огорода пахнет соответствующе. Убедиться, что на кожице нет подгнивших пятен и плесени. Трещину можно засыпать солью – тогда овощ пролежит ещё несколько дней.

Наталья Родкевич, выращивает помидоры:

Для закаток годятся абсолютно все. Вот эти биколоры в банке потом не теряют цвет, они так и остаются фиолетово-розовые. Кто-то берёт для моцареллы только бычье сердце, они мясистые и не текут. Для бурраты берут только сочные.

Наталья и Сергей Родкевичи бросили вызов целому региону страны. Из огуречной столицы пара возит в Минск томаты. 20 лет выращивают около 30-ти сортов! Бычье сердце, черные, мраморные, фиолетовые, апельсиновые и грейпфрутовые. Вердикт избалованного покупателя – мясистые, сахарные, совсем как арбуз. Их прилавок даже в конце сезона пестрит почти всеми цветами радуги.

Сергей Родкевич, выращивает помидоры:

Это – паста. Рецепт нам дал шеф-повар итальянского ресторана. Он еще к нам раньше приходил, когда у нас были старые деньги. Мы спросили у него: зачем вам столько много, каждый день он брал. Он говорил, что для супа и для пасты. А я ему говорю, у нас есть подешевле: по рублю. Он говорит, что нет, дорогой. В следующий раз он нам принёс одну баночку и распечатку с рецептом. Мы как сделали, после того мы уже 5 лет не едим кетчуп, только пасту из таких помидоров.

3 килограмма томата, прованские травы и щепотка соли. Рецепт кулинарного шедевра простой. Тем не менее, диетологи не рекомендуют увлекаться красными плодами. Людям с повышенной кислотностью желудка и аллергикам этот продукт только навредит. Анна Глобаж:

Людям с мочекаменной болезнью, ни в коем случае, помидорами злоупотреблять нельзя. Так как это перистальтика кишечника, также возможно сокращение желчного пузыря и, соответственно, движение камней.

Зимой домашние помидоры не сыщешь днём с огнём, а продавцы всё равно так и норовят выдать пластиковый, безвкусный красный шар за мечту. Холодные вечера – самое время открывать закатки или пить томатный сок. В блюда добавлять пасту.

Владислав Боев, корреспондент:

Черри – по-английски это вишня – лучше всего подходят для салатов и украшения. Мини-томат кулинары даже резать не советуют. Модные помидоры попали в топ-5 самых пестицидных овощей в мире. Горькая правда селекции: опасные для организма химикаты добавляют и во время выращивания, и при транспортировке.