Штраф до 5 базовых величин: в ГАИ усилили контроль за пешеходами

В эти дни ГАИ проводит республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь».

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАУИ ГУВД Мингорисполкома:

Во время данной акции будет усилен контроль соблюдения дорожных правил движения в районе нерегулируемых пешеходных переходов, наиболее аварийных участков дороги. Наряды ДПС Госавтоинспекции будут патрулировать по дорогам, где наиболее аварийные участки, и где возможны выходы пешеходов на проезжую часть.