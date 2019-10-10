Штраф до 5 базовых величин: в ГАИ усилили контроль за пешеходами

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Роман Лашкевич.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Роман Лашкевич.
В эти дни ГАИ проводит республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь».
Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАУИ ГУВД Мингорисполкома:
Во время данной акции будет усилен контроль соблюдения дорожных правил движения в районе нерегулируемых пешеходных переходов, наиболее аварийных участков дороги. Наряды ДПС Госавтоинспекции будут патрулировать по дорогам, где наиболее аварийные участки, и где возможны выходы пешеходов на проезжую часть.
Во время акции будут проводиться профилактические беседы, разъяснительные в трудовых коллективах, также в учреждениях образования. То есть будет проводиться комплекс работ, чтобы люди были в курсе всего.
Что грозит пешеходу, который переходит дорогу в неположенном месте?
Роман Лашкевич:
Ответственность для пешеходов до трех базовых величин. Если в состоянии алкогольного опьянения – до пяти базовых величин.