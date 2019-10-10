Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой

Валерия Борисевич, корреспондент:

В конце октября закончится сезон сбора урожая и пришло время узнать, как заготовить овощи на зиму, чтобы они были и вкусными, и полезными. Чтобы круглый год наслаждаться свежими овощами, необязательно их консервировать и замораживать, достаточно воспользоваться действенными лайфхаками, которые спасут любой урожай.

Александр Пакуш, работник крестьянского хозяйства:

Есть два вида хранения: контейнерное и навальное хранение. В данном случае, температура 5 градусов.

Чтобы сохранить помидоры и перцы в холодный период, специалисты советуют укладывать овощи в специальные ящики и ставить в прохладное место. Для этого лучше всего подойдёт погреб или балкон. Также эксперты предлагают заворачивать плоды в бумагу, так они смогут пролежать несколько месяцев.

Александр Пакуш:

Если у нас хранится картофель при пяти градусах, то в погребе нужно тоже поддерживать такую температуру, тогда картофель не прорастет. Определенная влажность – не ниже 70%, тогда картофель не сохнет и сохраняется твердым до весны.

По такому же принципу вы сохраните на зиму свёклу, редьку и репу. Также плоды от порчи спасёт песок, которым нужно посыпать заготовки плотным слоем. Александр Пакуш:

Что касается лука, если шейка станет мягкой, лук нужно убирать и просушивать, тогда шейка просыхает и лук никогда не гниет. При хорошей температуре будет храниться до весны.

Продлить свежесть капусте можно без особых усилий! Для хранения хрустящих кочанов лучше всего подойдёт подвал либо же балкон, идеальный температурный режим – до 5 градусов.

Александр Пакуш:

На морковке убирается кожа, чтобы она не стала вялой. Влажность моркови должны быть около 90%, чтобы она не повяла, охлаждаем ее до +1 градуса – так она и хранится.

Чеснок – враг №1 вирусных заболеваний, именно он – незаменимый помощник зимой. Чтобы правильно подготовить ароматные зубчики к предстоящим заморозкам, специалисты советуют луковицы хорошенько просушить на солнце либо в специальных сушилках, перед этим не забудьте сплести их в плотные венки. После такую конструкцию подвешивают в сухом и хорошо проветриваемом помещении.