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Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой

10 октября 2019 08:13
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Валерия Борисевич, корреспондент:
В конце октября закончится сезон сбора урожая и пришло время узнать, как заготовить овощи на зиму, чтобы они были и вкусными, и полезными.

Чтобы круглый год наслаждаться свежими овощами, необязательно их консервировать и замораживать, достаточно воспользоваться действенными лайфхаками, которые спасут любой урожай.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-1

Александр Пакуш, работник крестьянского хозяйства:
Есть два вида хранения: контейнерное и навальное хранение. В данном случае, температура 5 градусов.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-4

Чтобы сохранить помидоры и перцы в холодный период, специалисты советуют укладывать овощи в специальные ящики и ставить в прохладное место. Для этого лучше всего подойдёт погреб или балкон. Также эксперты предлагают заворачивать плоды в бумагу, так они смогут пролежать несколько месяцев.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-7

Александр Пакуш:
Если у нас хранится картофель при пяти градусах, то в погребе нужно тоже поддерживать такую температуру, тогда картофель не прорастет. Определенная влажность не ниже 70%, тогда картофель не сохнет и сохраняется твердым до весны.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-10

По такому же принципу вы сохраните на зиму свёклу, редьку и репу. Также плоды от порчи спасёт песок, которым нужно посыпать заготовки плотным слоем.

Александр Пакуш:
Что касается лука, если шейка станет мягкой, лук нужно убирать и просушивать, тогда шейка просыхает и лук никогда не гниет. При хорошей температуре будет храниться до весны.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-13

Продлить свежесть капусте можно без особых усилий! Для хранения хрустящих кочанов лучше всего подойдёт подвал либо же балкон, идеальный температурный режим – до 5 градусов.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-16

Александр Пакуш:
На морковке убирается кожа, чтобы она не стала вялой. Влажность моркови должны быть около 90%, чтобы она не повяла, охлаждаем ее до +1 градуса – так она и хранится.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-19

Чеснок – враг №1 вирусных заболеваний, именно он – незаменимый помощник зимой. Чтобы правильно подготовить ароматные зубчики к предстоящим заморозкам, специалисты советуют луковицы хорошенько просушить на солнце либо в специальных сушилках, перед этим не забудьте сплести их в плотные венки. После такую конструкцию подвешивают в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-22

Температура – 5 градусов, влажность – не ниже 70%. Как правильно хранить овощи зимой-24

Наталья Чавко, специалист по биокоррекции и антиэйджингу:
11,5 кг в неделю семья должна кушать овощей.

Соблюдая эти простые правила и рекомендации, вы сможете сохранить урожай на всю зиму. А значит, запас витаминов вам гарантирован!

# Сельское хозяйство # общество # Наталья Чавко # Фотофакт # Полезные советы

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