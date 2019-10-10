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«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники

10 октября 2019 08:16
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Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в Центр творчества детей и молодёжи Борисовского района. Здесь удалось собрать уникальный коллектив педагогов. Работает несколько десятков кружков. И сами учителя здесь тоже учатся. Повышают квалификацию.

«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники-1

О таких, как Виктор Трухан, говорят – мастер на все руки. И признано это на международном уровне. Такими же делает своих учеников.

«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники-4

«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники-6

Виктор Трухан, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодёжи Борисовского района:
Я когда был маленьким мальчиком, мне было 10 лет, пришел сюда заниматься авиамодельным спортом. Здесь руководил Пошивалкин Анатолий Алексеевич. Когда я вырос, достиг некоторых успехов и пришел сюда работать, мы вместе с ним в этом кабинете продолжали заниматься авиамодельным спортом, строить самолеты, запускать, ездить на соревнования. И с недавнего времени у нас в этой лаборатории начали запускать квадрокоптеры.

«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники-9

И кружок под это дело мы назвали «Основы беспилотных летательных аппаратов». Мы делаем квадрокоптеры, в основном, и самолетного типа мы строим беспилотники. Запускаем их, участвуем в соревнованиях. Совсем недавно мы приехали с соревнования JuniorSkills, который проходил в Казани. И там Парфенович Максим, мой ученик, занял второе место.

«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники-12

«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники-14

Современная молодёжь немного труднее воспринимает работу руками. Они больше привыкли к планшетам, телефонам. Но, тем не менее, педагогический опыт позволяет направить их на тот путь, чтобы, взяв в руки нож, сделать изделие.

«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники-17

# Хобби # общество # Виктор Трухан

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