«Начали запускать квадрокоптеры»: рассказываем, как дети мастерят беспилотники

Виктор Трухан, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодёжи Борисовского района:

Я когда был маленьким мальчиком, мне было 10 лет, пришел сюда заниматься авиамодельным спортом. Здесь руководил Пошивалкин Анатолий Алексеевич. Когда я вырос, достиг некоторых успехов и пришел сюда работать, мы вместе с ним в этом кабинете продолжали заниматься авиамодельным спортом, строить самолеты, запускать, ездить на соревнования. И с недавнего времени у нас в этой лаборатории начали запускать квадрокоптеры.